Безопасность в Европе и Украине касается прежде всего европейцев и украинцев – Боррель

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Мы видим сейчас не только необычное наращивание войск вдоль украинской границы, но также было представлено два соглашения, в которых Россия говорит о безопасности в Европе. Но мы больше не живем во времена Ялты (имеется в виду Ялтинская конференция 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали разделение сфер влияния после Второй мировой войны. – "ГОРДОН"). Разграничение сфер влияния – это уже не вопрос 2021–2022 годов. Безопасность в Европе и безопасность в Украине (потому что Украина – это часть Европы) – это то, что прежде всего касается украинцев и европейцев", – сказал Боррель.

РФ не имеет права делить Европу на зоны влияния, а также определять характер будущих отношений между Украиной и ЕС, дополнил Борреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина и ЕС едины в том, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда, как, когда может расширяться ЕС и какой характер отношений будет между Украиной и ЕС. Это отношения исключительно Киева и Брюсселя, и Москва не имеет в этом никакого права голоса", – подчеркнул Кулеба.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прибыл с визитом в Украину 4 января. Это первая зарубежная поездка Борреля в этом году.

В своем блоге, посвященном итогам 2021 года, Боррель призвал Евросоюз поддерживать Украину и Молдову в противодействии угрозам со стороны России.