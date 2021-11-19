В Еврокомиссии заявили, что ЕС не готов предоставить Украине европейскую перспективу

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита Украина – ЕС в октябре говорил, что считает логичным и ожидаемым шагом предоставление Украине европейской перспективы.

"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. В настоящий момент – и мы достаточно открыто говорим об этом – в настоящий момент Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу, консенсуса в этом отношении нет", – сказала Матернова, комментируя его слова.

Она подчеркнула, что сама верит в то, что у Украины есть европейская перспектива.

"В то же время пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах, посредством контактов между людьми и так далее, мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной", – добавила Матернова.