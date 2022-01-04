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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первый визит главы дипломатии ЕС на Донбасс – часть пакета по сдерживанию России – Кулеба

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Кулеба: Сильная Украина это не только сильная армия, и здесь ЕС может многое сделать
Кулеба: Сильная Украина – это не только сильная армия, и здесь ЕС может многое сделать
Фото: EPA

Первый визит высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в зону российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе является частью пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии. Об этом в комментарии "Укринформу" 4 января заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Визит Борреля на Донбасс запланирован на 5 января.

Кулеба напомнил, что в ноябре 2021 года Украина предложила комплексный пакет сдерживания России от новой волны войны в Европе, включающий политический, экономический и уровень безопасности.

"Наша с господином Боррелем поездка на Донбасс станет первым за все годы российской агрессии визитом высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в зону российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе. Это тоже следует рассматривать как часть пакета сдерживания. Визит своевременный и является конкретным проявлением поддержки Украины и солидарности с украинцами, проживающими в зоне боевых действий на Донбассе. [...] Евросоюз занял принципиальную публичную позицию в поддержку Украины и международного права, и это важный результат многих наших дипломатических контактов в прошлом году", – заявил министр.

По его словам, сейчас главным вызовом для ЕС является достижение консенсуса по пакету экономических санкций против России для ее сдерживания, и на эту тему глава МИД планирует говорить с Боррелем.

Кулеба также рассказал, что хотя ЕС не является альянсом по безопасности, украинской дипломатии удалось достичь присоединения Украины к Европейскому фонду мира и получить €31 млн на усиление возможностей армии.

"Это конкретная помощь нашим Вооруженным силам. Сильная Украина – это не только сильная армия, и здесь ЕС может многое сделать. Поэтому на наших переговорах речь также будет идти об очень конкретных решениях, направленных на укрепление безопасности Украины, повышение благосостояния украинцев, дальнейшую евроинтеграцию нашего государства", – заявил министр.

Он убежден, что лучшим ответом президенту РФ Владимиру Путину было бы принятие Евросоюзом положительного политического решения о членстве Украины в ЕС.

"Это решение перезрело, и оно отвечает стратегическим интересам безопасности и процветанию Европы", – добавил он.

Контекст:

Визит Борреля в Украину начался 4 января и продлится до 6-го. Дипломат планирует встречу с представителями украинских властей.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

ЕС после начала оккупации Крыма и агрессии РФ на Донбассе ввел санкции против России, они неоднократно расширялись и продлевались. На фоне сообщений о стягивании РФ войск к границе Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 декабря сказала, что ЕС готов принять беспрецедентные меры в случае дальнейшей агрессии РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МИД Украины, Донбасс, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине, Евросоюз, Жозеп Боррель
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