Первый визит главы дипломатии ЕС на Донбасс – часть пакета по сдерживанию России – Кулеба

Кулеба: Сильная Украина – это не только сильная армия, и здесь ЕС может многое сделать Фото: EPA

Визит Борреля на Донбасс запланирован на 5 января.

Кулеба напомнил, что в ноябре 2021 года Украина предложила комплексный пакет сдерживания России от новой волны войны в Европе, включающий политический, экономический и уровень безопасности.

"Наша с господином Боррелем поездка на Донбасс станет первым за все годы российской агрессии визитом высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в зону российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе. Это тоже следует рассматривать как часть пакета сдерживания. Визит своевременный и является конкретным проявлением поддержки Украины и солидарности с украинцами, проживающими в зоне боевых действий на Донбассе. [...] Евросоюз занял принципиальную публичную позицию в поддержку Украины и международного права, и это важный результат многих наших дипломатических контактов в прошлом году", – заявил министр.

По его словам, сейчас главным вызовом для ЕС является достижение консенсуса по пакету экономических санкций против России для ее сдерживания, и на эту тему глава МИД планирует говорить с Боррелем.

Кулеба также рассказал, что хотя ЕС не является альянсом по безопасности, украинской дипломатии удалось достичь присоединения Украины к Европейскому фонду мира и получить €31 млн на усиление возможностей армии.

"Это конкретная помощь нашим Вооруженным силам. Сильная Украина – это не только сильная армия, и здесь ЕС может многое сделать. Поэтому на наших переговорах речь также будет идти об очень конкретных решениях, направленных на укрепление безопасности Украины, повышение благосостояния украинцев, дальнейшую евроинтеграцию нашего государства", – заявил министр.

Он убежден, что лучшим ответом президенту РФ Владимиру Путину было бы принятие Евросоюзом положительного политического решения о членстве Украины в ЕС.

"Это решение перезрело, и оно отвечает стратегическим интересам безопасности и процветанию Европы", – добавил он.