"Работаем бок о бок". США согласовали позиции с Украиной накануне переговоров с РФ по безопасности

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Он [Блинкен] обсудил потенциальную реакцию США и союзников на наращивание военной мощи России возле границы Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией. Госсекретарь подчеркнул, что "без Украины не будет разговоров об Украине", – отметил Прайс.

Блинкен рассказал в Twitter, что во время разговора с Кулебой "еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны США".

"Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России", – написал госсекретарь США.

I reiterated unwavering U.S. support for Ukraine in my call with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today. We are working hand-in-hand with Ukraine, @NATO Allies, and partners to deter further Russian aggression. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 7, 2022

По словам Кулебы, Блинкен позвонил ему после внеочередного заседания глав МИД стран НАТО.

"Блинкен сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", – сообщил глава МИД Украины в Twitter.

Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 7, 2022

7 января в Брюсселе состоялось внеочередное заседание глав МИД стран НАТО. В частности, министры иностранных дел обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вблизи нее, а также вопросы европейской безопасности.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готов выслушать предложения России по безопасности в Европе, но этот диалог должен проходить в консультациях с Украиной.