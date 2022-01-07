США заявили, что в центре внимания переговоров с Россией будет ее агрессия против Украины

Блинкен: То, что происходит в Украине, касается не только Украины Фото: EPA

Об этом 7 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Госдепартамента США, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"Я думаю, что это, безусловно, часть сценария – составить список абсолютно бесполезных требований, а затем заявить, что другая сторона не проявляет интереса, и потом использовать это в качестве оправдания для агрессивных действий. Но в том-то и дело, что в России хорошо знают, какие предложения заранее обречены на провал", – сказал Блинкен.

По его словам, во время переговоров с РФ в центре внимания будет "агрессия России в отношении Украины".

"Мы не будем отвлекаться от этого вопроса. Потому что то, что происходит в Украине, касается не только Украины, это часть более широкой модели дестабилизирующего, опасного и часто незаконного поведения Москвы, пытающейся создать сферу влияния, охватывающего государства, которые когда-то находились под властью Советского Союза, и не позволить им воплотить свои демократические устремления к полностью суверенным, независимым странам", – отметил госсекретарь США.