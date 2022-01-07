Россия может устроить провокацию, чтобы обосновать вторжение в Украину – Госдепартамент США

Об этом 7 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Госдепартамента США, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он прокомментировал итоги встречи глав МИД стран НАТО.

"Никто не удивится, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства, надеясь, что к тому времени, когда мир поймет, что это было уловкой, будет уже слишком поздно", – сказал Блинкен.

По его словам, "идея о том, что Украина является агрессором в этой ситуации, абсурдна".

"Это Россия вторглась в Украину почти восемь лет назад, это Россия оккупировала Крым, разжигает войну на востоке Украины, не смогла выполнить свои обязательства по Минским договоренностям... Это Россия постоянно представляет угрозу украинской демократии и снова посылает войска к границам Украины. Все эти действия являются нарушением украинского суверенитета и представляют угрозу безопасности Европы", – отметил Блинкен.

7 января в Брюсселе состоялось внеочередное заседание глав МИД стран НАТО. В частности, министры иностранных дел обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вблизи нее, а также вопросы европейской безопасности.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готов выслушать предложения России по безопасности в Европе, но этот диалог должен проходить в консультациях с Украиной.

Блинкен после заседания поговорил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Стороны согласовали позиции накануне переговоров с РФ по безопасности в разных форматах.