Генсек НАТО обсудил с главой Еврокомиссии наращивание Россией войск вокруг Украины

"Всегда приятно встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также последствия для европейской безопасности", – написал он.

По словам Столтенберга, НАТО продолжает координировать свои действия со стратегическим партнером – ЕС, поскольку идет подготовка к встрече в рамках Совета Россия – НАТО.

Always good to meet @EU_Commission President @vonderleyen. We discussed #Russia's military buildup in & around #Ukraine & implications for European security. #NATO continues to coordinate with our strategic partner the #EU as we prepare for the meeting in the NATO-Russia council. pic.twitter.com/bHOe0Y3G99 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 8, 2022

Фон дер Ляйен написала в Twitter, что остается в тесном контакте со Столтенбергом по вопросам, важным для европейской безопасности.

"Мы обсудили наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее. Стратегическое партнерство ЕС и НАТО необходимо для мира и стабильности в Европе", – сообщила она.