РФ в обмен на военную помощь Казахстану потребовала признать аннексию украинского Крыма – СМИ

Вечером 5 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.