Токаев заявил, что в Казахстане действуют "террористы", которые говорят "не по-казахски"

"Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы и получают команды из специального центра. Некоторые из них говорили не по-казахски. На Алматы было не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тыс. человек", – написал он.

Президент Казахстана утверждает, что упомянутые люди "избивали и убивали милиционеров и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали мирных граждан, насиловали молодых женщин".

"Моя основная точка зрения – никаких переговоров с террористами, мы должны их убить", – подчеркнул Токаев.