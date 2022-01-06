Миротворцы ОДКБ "приступили к выполнению задач" в Казахстане

В числе миротворцев в Казахстане будут российские военные Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

"В Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики", – сказано в документе.

Основными задачами миротворцев ОДКБ в Казахстане указаны "охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле".

В секретариате организации отметили, что от России в состав миротворцев вошли "подразделения и воинские части воздушно-десантных войск".

"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС (воздушно-космических сил. – "ГОРДОН") России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", – объяснили в ОДКБ.

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы.