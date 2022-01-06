Полиция Казахстана сообщила о ликвидации "десятков нападавших" на админздания в Алматы

По ее словам, "десятки нападавших ликвидированы", их личности устанавливаются.

Азирбек утверждает, что штурмовать, в частности, пытались здания департамента полиции, районных управлений и отделов полиции Алматы.

Спикер полиции отметила, что антитеррористическая операция проводится в Алматы в районе "трех административных зданий", и призвала граждан воздержаться от выхода из дома, пишет "Интерфакс".

Агентство писало со ссылкой на очевидцев, что на улицах Алматы были вооруженные автоматическим оружием силовики и протестующие, в городе слышались автоматные очереди.

"Мир 24" сообщает, что антитеррористическая операция проводится в Алматы совместно правоохранителями и военными.

В центре города военные "взяли в кольцо около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые из которых с огнестрельным оружием", а по периметру было размещено около 50 единиц техники, в том числе бронированной, отмечает телеканал. Журналисты рассказали, что было слышно около 10 выстрелов, "но стреляли не силовики". Позже "Мир 24" уведомил, что силовики покинули площадь, и на баррикадах остались несколько "погромщиков", которые машут флагами.