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Полиция Казахстана сообщила о ликвидации "десятков нападавших" на админздания в Алматы

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В Алматы проводят спецоперацию, говорили власти
В Алматы проводят спецоперацию, говорили власти
Фото: ЕРА

В ночь на 6 января в Алматы были попытки захвата административных и полицейских зданий, силовики открывали огонь на поражение. Об этом официальный представитель полиции Салтанат Азирбек сообщила изданию "Sputnik Казахстан".

По ее словам, "десятки нападавших ликвидированы", их личности устанавливаются.

Азирбек утверждает, что штурмовать, в частности, пытались здания департамента полиции, районных управлений и отделов полиции Алматы.

Спикер полиции отметила, что антитеррористическая операция проводится в Алматы в районе "трех административных зданий", и призвала граждан воздержаться от выхода из дома, пишет "Интерфакс".

Агентство писало со ссылкой на очевидцев, что на улицах Алматы были вооруженные автоматическим оружием силовики и протестующие, в городе слышались автоматные очереди.

"Мир 24" сообщает, что антитеррористическая операция проводится в Алматы совместно правоохранителями и военными.

В центре города военные "взяли в кольцо около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые из которых с огнестрельным оружием", а по периметру было размещено около 50 единиц техники, в том числе бронированной, отмечает телеканал. Журналисты рассказали, что было слышно около 10 выстрелов, "но стреляли не силовики". Позже "Мир 24" уведомил, что силовики покинули площадь, и на баррикадах остались несколько "погромщиков", которые машут флагами.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городеПозже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положенияВ стране на фоне акций протеста отключали интернет

В МВД Казахстана заявили, что в ходе протестов и беспорядков погибло восемь правоохранителей. О погибших протестующих официально не сообщалось. Но провластные СМИ, в частности, Telegram-канал агентства "КазТАГ", опубликовал видео, вероятно, с телами десятков погибших активистов.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Глава СКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что миротворцев введут "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране". 

Теги: оружие, Казахстан, протесты, полиция, военные, штурм, баррикады, антитеррористическая операция, беспорядки, погромы, Алматы, погибшие, силовики, протесты в Казахстане 2022
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