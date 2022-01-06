Власти Казахстана проводят спецоперацию в Алматы. На улице слышна стрельба, СМИ пишут о погибших военнослужащих

"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка. Комендатура Алматы призывает жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности", – сказано в сообщении.

В комендатуре отметили, что "радикально настроенные сторонники беспорядков" нанесли городу большой ущерб, утверждается, что они совершают мародерские действия и препятствуют работе медиков.

Видеокадры, публикуемые местными средствами массовой информации, свидетельствуют о большом уроне, нанесенном протестующими, предположительно, были вскрыты и разграблены банкоматы и продуктовые автоматы. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Чиновник", видно, как неизвестные пытаются взломать банкоматы, а также громят витрины и двери магазинов.

На другом видео, размещенном Telegram-каналом "БЕСсимптомно", показано, как неизвестные под звуки выстрелов передвигаются по улицам города, в руках у них, предположительно, награбленное имущество.

Telegram-канал Zakon.kz утверждает, что мародеры приехали на 10 автомобилях и разграбили торговый центр "Москва" на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина.

Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье" показал видео после объявления в городе антитеррористической операции. На кадрах слышны, предположительно, автоматные очереди.

Также появилось видео, на котором участникам беспорядков в Алматы, предположительно, раздают оружие.

Zakon.kz сообщает, что при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.

На момент написания новости нет информации о погибших протестующих, но провластные СМИ, в частности, Telegram-канал KazTAG, публикуют видео, вероятно, с телами десятков погибших.