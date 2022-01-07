В Казахстане будет находиться около 2,5 тыс. миротворцев – генсек ОДКБ

В состав группировки, отправленной в Казахстан, вошли военные РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии Фото: EPA

"Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ – порядка 3,6 тыс. Если надо будет – будем усиливать группировку в Казахстане", – сообщил он.

Зась добавил, что география размещения будет зависеть от решений, которые будут приниматься командующим контингентом на месте. Он подтвердил РИА "Новости", что военнослужащие контингента имеют право применять оружие в случае нападения на охраняемые ими объекты.

На данный момент в ОДКБ официально не сообщили, сколько военнослужащих направят в Казахстан страны-члены организации. "Интерфакс" информирует, что в состав группировки, отправленной в Казахстан, вошли военные РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

По неофициальным данным Sputnik Армения, Ереван отправил в Казахстан порядка 70 военнослужащих. По информации РИА "Новости", Таджикистан отправил в эту страну около 200 своих военных.

Парламент Киргызстана не смог собрать кворум на чрезвычайном заседании для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Кабмин страны призвал жителей с пониманием отнестись к возможной отправке киргизских военных в Казахстан, а пресс-секретарь президента Кыргызстана Ербол Султанбаев сказал, что в случае отправки войск в Казахстан, они не будут участвовать в действиях против граждан соседней страны.

Министерство обороны Беларуси сообщало в Telegram об отправке белорусских военных в Казахстан, не назвав при этом их количество. Также неизвестно число российских военных, отправленных в эту страну.