Лидеры стран ОДКБ подписали соглашение о сотрудничестве между военными органами

"Документ регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств-членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности", – сказано в заявлении.

Также стороны подписали документы о развитии миротворческого потенциала ОДКБ.

"Подписан протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года. Эти изменения предусматривают возможность задействования миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН через "координирующее государство – члена ОДКБ", – говорится в декларации.

В сессии участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.