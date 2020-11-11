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Слава Рабинович
Слава Рабинович

Российский финансист и блогер. Главный исполнительный директор Diamond Age Capital Advisors.


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Армения – член Организации Договора о коллективной безопасности. Но Путину наплевать на союзнические обязательства перед Арменией

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Де-юре Нагорный Карабах – это Азербайджан. Но там живут армяне и межэтнический конфликт длится уже много десятилетий, это данность.

А что де-факто? Де-факто Турция, страна – член НАТО, напала на армян. Армения – член ОДКБ. Поскольку война не велась на территории самой Армении де-юре, Путину было наплевать на союзнические обязательства перед Арменией по ОДКБ. Зато ему было не наплевать на кое-что другое. Ибо кремлевская методичка уже готова.

"К чему приводят "цветные революции":

  • Грузинская Революция роз – Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию.
  • Украинский Майдан и Революция достоинства – Украина потеряла Крым и Донбасс.
  • Бархатная революция в Армении – Армения потеряла большую часть Карабаха.

"Цветные революции" – плохо. Не делай революций. И еще – лидеров революций спустим в унитаз, ведь они всегда проигрывают войны".

Какой же Путин подонок!

Кстати, Путин всегда променяет любые национальные интересы на короткие тактические перебежки, помогающие ему одурманивать свое народонаселение для удержания власти при помощи пропаганды.

В Турции убит российский посол – да ладно, ерунда, принимаем формальные извинения, и все. Турция сбивает российский военный самолет с экипажем – ну ладно, подумаешь. Турция, через своих прокси из Азербайджана сбивает российский вертолет с экипажем – хрен с ним. Главное, это с Эрдоганом поделить зоны влияния – хоть в Сирии, хоть на Кавказе. И пугать российское народонаселение ужасами "цветных революций".

И чтобы два раза не вставать, констатируем. Никогда, с самого начала образования НАТО 4 апреля 1949 года, солдаты НАТО не входили на территорию СССР или постсоветского пространства (не считая стран Балтии, но это уже другая история). А теперь именно благодаря Путину вошли.

А российское народонаселение, как обкуренное, сидит и продолжает слушать путинскую пропаганду. В которой война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила.

Источник: Slava Rabinovich / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Турция, НАТО, СССР, военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Слава Рабинович, Бархатная революция, ОДКБ, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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