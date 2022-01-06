МВД Казахстана сообщило, что количество погибших силовиков во время протестов возросло

По данным МВД Казахстана, в ходе протестов были убиты 18 силовиков Фото: ЕРА

"В ходе протестов также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии", – отметили в посте.

"Радио Азаттык" сообщило, что с начала протестов в стране более 1 тыс. человек получили ранения, около 400 госпитализированы. В реанимациях находятся 62 человека.

По данным полиции Алматы, во время подавления протестов были застрелены десятки человек. Погибшие также есть в Шымкенте и Кызылорде.

МВД Казахстана 5 января заявляло о восьми погибших правоохранителях. СМИ писали о 13 погибших полицейских, двое из которых – "с отсеченными головами".

Точных данных о погибших и пострадавших людях, вышедших на протесты, власти страны не дают. 6 января полиция Казахстана сообщила о том, что были убиты "десятки" участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек.