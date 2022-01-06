Саакашвили назвал ввод войск в Казахстан "точной копией" вторжения СССР в Венгрию и Чехословакию

Саакашвили: То, что сейчас происходит в Казахстане, является прямой вооруженной агрессией РФ против суверенного государства Фото: ЕРА

"То, что сейчас происходит в Казахстане, является прямой вооруженной агрессией РФ против суверенного государства. Это точная копия советского вторжения под прикрытием Варшавского договора в Венгрию 1956 года и в Чехословакию в 1968-м. Призываю Запад не ограничиваться нейтральными заявлениями, а встать на сторону народа Казахстана!" – написал политик.

В ноябре 1956 года СССР ввел войска Венгрию вод командованием маршала Георгия Жукова. Советские военные встретили сопротивление, на улицах Будапешта велись бои. Недовольство венгров было подавлено, в результате погибли более 2,6 тыс. человек, более 19 тыс. получили ранения.

В 1968 году войска Варшавского договора вошли в Чехословакию, наиболее крупный контингент военных выделил Советский Союз. Целью операции были смена политического руководства страны и установление в Чехословакии лояльного СССР режима. Жители Чехословакии не оказали жесткого сопротивления военным. В ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии.