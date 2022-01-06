РФ отправила в Казахстан военных, которые участвовали в захвате Крыма – InformNapalm

На первом этапе в Казахстан отправили около 200 кадровых российских военных. По данным портала Avia.pro, они будут задействованы в подавлении протестов, после этого их направят на стратегически важные для России объекты – полигон по испытанию средств ПРО, космодром Байконур.

В расследовании сказано, что РФ отправляет в Казахстан военных из 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ "Сенеж". Эти подразделения принимали участие в операции по захвату и оккупации Крыма, а также в боевых действиях на Донбассе.

"В 2001 году офицерами 45-го полка ВДВ, среди которых был и известный по событиям на Донбассе ["министр обороны" группировки "ДНР"] Игорь Гиркин (Стрелков), была проведена серия похищений местных жителей из чеченских сел Хатуни, Махкеты и Тевзени. Из десятков случаев хорошо расследованы четыре, похищенные лица до сих пор считаются пропавшими без вести", – отметили журналисты.

InformNapalm пишет, что Россия активно задействует военнослужащих из подразделений, которые принимали участие в гибридной агрессии против Украины, для выполнения "миротворческих задач" и учений.

"10 ноября 2020 года Россия перебросила в Нагорный Карабах военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 90600). Международное разведывательное сообщество InformNapalm неоднократно фиксировало кадровых военнослужащих этой бригады как непосредственных участников боевых действий на Донбассе. Также есть свидетельства участия военнослужащих 15-й бригады в операции по захвату Крыма", – подчеркнули в публикации.

В 2021 году РФ перебрасывала в Беларусь для внезапной учебной высадки у границ Литвы и Польши десантников 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. По данным расследователей, военнослужащие этого подразделения участвовали в агрессии против Грузии и Украины.

"В частности, также задокументировано, что буровые "Чорноморнафтогазу" в 2014 году захватывали десантники 104-го полка ВДВ из состава 76-й ДШД России", – заявили журналисты.

Они считают, что Кремль на фоне повышенного внимания мирового сообщества к событиям в Казахстане не решится открыто задействовать российских военных для убийств и похищений протестующих, а будет использовать для этого гибридные подразделения.