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РФ отправила в Казахстан военных, которые участвовали в захвате Крыма – InformNapalm

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5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения
Фото: ЕРА

6 января Россия отправила в Казахстан военнослужащих десантных спецподразделений, которые участвовали в захвате Крыма и агрессии против Украины. Об этом написало международное разведывательное сообщество InformNapalm.

На первом этапе в Казахстан отправили около 200 кадровых российских военных. По данным портала Avia.pro, они будут задействованы в подавлении протестов, после этого их направят на стратегически важные для России объекты – полигон по испытанию средств ПРО, космодром Байконур.

В расследовании сказано, что РФ отправляет в Казахстан военных из 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ "Сенеж". Эти подразделения принимали участие в операции по захвату и оккупации Крыма, а также в боевых действиях на Донбассе.

"В 2001 году офицерами 45-го полка ВДВ, среди которых был и известный по событиям на Донбассе ["министр обороны" группировки "ДНР"] Игорь Гиркин (Стрелков), была проведена серия похищений местных жителей из чеченских сел Хатуни, Махкеты и Тевзени. Из десятков случаев хорошо расследованы четыре, похищенные лица до сих пор считаются пропавшими без вести", – отметили журналисты.

InformNapalm пишет, что Россия активно задействует военнослужащих из подразделений, которые принимали участие в гибридной агрессии против Украины, для выполнения "миротворческих задач" и учений.

"10 ноября 2020 года Россия перебросила в Нагорный Карабах военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 90600). Международное разведывательное сообщество InformNapalm неоднократно фиксировало кадровых военнослужащих этой бригады как непосредственных участников боевых действий на Донбассе. Также есть свидетельства участия военнослужащих 15-й бригады в операции по захвату Крыма", – подчеркнули в публикации.

В 2021 году РФ перебрасывала в Беларусь для внезапной учебной высадки у границ Литвы и Польши десантников 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. По данным расследователей, военнослужащие этого подразделения участвовали в агрессии против Грузии  и Украины.

"В частности, также задокументировано, что буровые "Чорноморнафтогазу" в 2014 году захватывали десантники 104-го полка ВДВ из состава 76-й ДШД России", – заявили журналисты.

Они считают, что Кремль на фоне повышенного внимания мирового сообщества к событиям в Казахстане не решится открыто задействовать российских военных для убийств и похищений протестующих, а будет использовать для этого гибридные подразделения.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране.

6 января полиция Казахстана сообщила о том, что были убиты "десятки" участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек.

МВД Казахстана заявило о восьми погибших правоохранителях. СМИ писали о 13 погибших полицейских, двое из которых – "с отсеченными головами".

Теги: Россия, Украина, Казахстан, Кремль, военные, десантники, Игорь Гиркин, военнослужащий, ОДКБ, InformNapalm, протесты в Казахстане 2022
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