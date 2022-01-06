Белый дом назвал абсолютно ложными "безумные заявления" РФ о причастности США к протестам в Казахстане

"Московский комсомолец" в среду опубликовал материал о событиях в Казахстане, использовав комментарий политолога Александра Шпаковского. Он, в частности, отметил, что "в преддверии переговоров [президента РФ Владимира] Путина и [президента США Джо] Байдена американцы нанесли первый удар в центральноазиатском подбрюшье России, пытаясь тем самым либо отвлечь силы и средства с украинского направления, либо максимально рассредоточить российские силы".

"Есть несколько безумных заявлений России о том, что за этим стоят США, поэтому позвольте мне просто использовать эту возможность, чтобы назвать их абсолютно ложными и явно являющимися частью стандартной российской инструкции по дезинформации, которую мы видели много раз за последние годы", – сказала Псаки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя протесты в стране, называл их "внешней агрессией", отмечает KazTAG.

Контекст:

2 января в Казахстане начались митинги – сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

В МВД Казахстана заявили, что в ходе протестов и беспорядков погибло восемь правоохранителей. О погибших протестующих официально не сообщалось. Но провластные СМИ, в частности, Telegram-канал агентства "КазТАГ", опубликовал видео, вероятно, с телами десятков погибших активистов.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Глава СКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что миротворцев введут "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".

В ночь на 6 января в Алматы митингующие сделали попытку захвата административных и полицейских зданий, силовики открыли огонь на поражение. По данным полиции, были ликвидированы "десятки нападавших".