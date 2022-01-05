Украинская армия не сможет без помощи Запада остановить Россию – Bloomberg

В публикации отметили, что недостаток оружия от Запада и нехватка средств в Украине оставили войска без значительных запасов базовых вещей, которые могут понадобиться в условиях интенсивного конфликта.
"В случае войны только массивный приток современного оружия от западных партнеров Киева может обеспечить его защиту. До сих пор его запросы на такие дорогостоящие товары, как системы противовоздушной и противоракетной обороны, остались без ответа, несмотря на заверения, что НАТО поддерживает Украину", – подчеркнули журналисты.
В статье также сказано, что Украина средства, полученные от налогоплательщиков на оборону, тратит "на другие цели, в то время как расточительство и коррупция по-прежнему наносят ущерб после многих лет попыток реформ".
Издание также отметило, что бюджет Украины на оборонные закупки в прошлом году составлял 23 млрд грн, в этом – 28 млрд грн. Россия тратит на закупки около 40% своего оборонного бюджета, превышающего $60 млрд.
"Это в два раза больше в абсолютном выражении, чем Франция, Германия или Великобритания, не говоря уже об Украине", – отметили в статье.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. Он включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.
США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.