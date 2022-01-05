Украинская армия не сможет без помощи Запада остановить Россию – Bloomberg

В публикации отметили, что недостаток оружия от Запада и нехватка средств в Украине оставили войска без значительных запасов базовых вещей, которые могут понадобиться в условиях интенсивного конфликта.

"В случае войны только массивный приток современного оружия от западных партнеров Киева может обеспечить его защиту. До сих пор его запросы на такие дорогостоящие товары, как системы противовоздушной и противоракетной обороны, остались без ответа, несмотря на заверения, что НАТО поддерживает Украину", – подчеркнули журналисты.

В статье также сказано, что Украина средства, полученные от налогоплательщиков на оборону, тратит "на другие цели, в то время как расточительство и коррупция по-прежнему наносят ущерб после многих лет попыток реформ".

Издание также отметило, что бюджет Украины на оборонные закупки в прошлом году составлял 23 млрд грн, в этом – 28 млрд грн. Россия тратит на закупки около 40% своего оборонного бюджета, превышающего $60 млрд.

"Это в два раза больше в абсолютном выражении, чем Франция, Германия или Великобритания, не говоря уже об Украине", – отметили в статье.