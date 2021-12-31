Эстония планирует предоставить Украине ракеты Javelin и гаубицы

Начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Эстонии Пеэтер Куймет отметил, что Эстония уже помогла в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими.

Теперь, когда российские войска снова концентрируются у границы с Украиной, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку. Речь о поставках вооружения и боеприпасов, в том числе ракет Javelin для противотанковых ракетных систем, гаубиц калибра 122 мм и боеприпасов к ним.

Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс.