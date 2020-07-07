Эстония отправила Украине 2,4 тыс. пистолетов Макарова

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема.

Министерство обороны Эстонии предоставит Украине 2,4 тыс. пистолетов Макарова для усиления обороноспособности во время вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены, отметил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает широкое влияние на безопасность всей Европы. Этой поставкой мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год", – заявил Луйк.

По словам начальника вооруженных сил обороны Ристо Партеля, эстонская армия уже не использует пистолеты Макарова из-за перехода на стандартный калибр стрелкового оружия стран НАТО.

"Макаров компактен, надежен и прост в использовании по своей конструкции и обязательно добавит важный компонент в вооружение украинцев", – добавил Партель.

Транспортные расходы в размере €7 тыс. взяла на себя Эстония, говорится в релизе.