Эстония отправила Украине 2,4 тыс. пистолетов Макарова

Министерство обороны Эстонии предоставит Украине 2,4 тыс. пистолетов Макарова для усиления обороноспособности во время вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ведомства.
Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены, отметил министр обороны Эстонии Юри Луйк.
"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает широкое влияние на безопасность всей Европы. Этой поставкой мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год", – заявил Луйк.
По словам начальника вооруженных сил обороны Ристо Партеля, эстонская армия уже не использует пистолеты Макарова из-за перехода на стандартный калибр стрелкового оружия стран НАТО.
"Макаров компактен, надежен и прост в использовании по своей конструкции и обязательно добавит важный компонент в вооружение украинцев", – добавил Партель.
Транспортные расходы в размере €7 тыс. взяла на себя Эстония, говорится в релизе.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.