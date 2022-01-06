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В Казахстан введут 3 тыс. миротворцев ОДКБ, власти вернут контроль в течение двух-трех дней – посол в Украине

Все регионы в Казахстане взяты под контроль, столица вне опасности, отметил посол в Украине Калетаев
Все регионы в Казахстане взяты под контроль, столица вне опасности, отметил посол в Украине Калетаев
Фото: EPA

Власти Казахстана вернут полный контроль над ситуацией в стране в течение двух-трех дней. Такое мнение 6 января в эфире телеканала "Украина 24" выразил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев.

"В стране объявлена чрезвычайная ситуация, в Алматы проходит зачистка хулиганствующих элементов и экстремистов… Я думаю, в течение двух-трех дней ситуация будет под контролем полностью. Все регионы взяты под контроль, столица вне опасности. Я надеюсь, что наши правоохранительные структуры до конца доведут работу", – сказал Калетаев.

Он отметил, что, по последним данным, со стороны правоохранителей погибли 13 человек. В то же время со стороны митингующих полной информации нет – "порядка 200 человек обратились в больницы", добавил Калетаев.

По его словам, страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направят в Казахстан до 3 тыс. военнослужащих.

"Сейчас идет перегруппировка военных сил в Казахстане. Ожидается 3 тыс. человек из стран-членов ОДКБ. Они будут задействованы в охране стратегических объектов и крупных госучреждений… По первому требованию руководства страны силы ОДКБ покинут территорию. Военные будут из Армении, Узбекистана, Кыргызстана, России", – рассказал Калетаев.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране.

6 января полиция Казахстана сообщила о ликвидации "десятков" участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек.

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