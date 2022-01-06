В Казахстан введут 3 тыс. миротворцев ОДКБ, власти вернут контроль в течение двух-трех дней – посол в Украине

Все регионы в Казахстане взяты под контроль, столица вне опасности, отметил посол в Украине Калетаев Фото: EPA

"В стране объявлена чрезвычайная ситуация, в Алматы проходит зачистка хулиганствующих элементов и экстремистов… Я думаю, в течение двух-трех дней ситуация будет под контролем полностью. Все регионы взяты под контроль, столица вне опасности. Я надеюсь, что наши правоохранительные структуры до конца доведут работу", – сказал Калетаев.

Он отметил, что, по последним данным, со стороны правоохранителей погибли 13 человек. В то же время со стороны митингующих полной информации нет – "порядка 200 человек обратились в больницы", добавил Калетаев.

По его словам, страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направят в Казахстан до 3 тыс. военнослужащих.

"Сейчас идет перегруппировка военных сил в Казахстане. Ожидается 3 тыс. человек из стран-членов ОДКБ. Они будут задействованы в охране стратегических объектов и крупных госучреждений… По первому требованию руководства страны силы ОДКБ покинут территорию. Военные будут из Армении, Узбекистана, Кыргызстана, России", – рассказал Калетаев.