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Депутат Госдумы РФ предложил провести референдум о "воссоединении Казахстана с исторической родиной – Россией"

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Президент Казахстана все свои заявления делает на русском языке, отметил Хамзаев
Президент Казахстана все свои заявления делает на русском языке, отметил Хамзаев
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы РФ из Дагестана Бийсултан Хамзаев ("Единая Россия") заявил в Instagram 5 января, что поддерживает проведение референдума в Казахстане "о воссоединении" с Россией.

Хамзаев считает, что Центральная Азия – это "русская земля".

"В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической родиной – Россией. Замечу, что сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке", – написал депутат.

По мнению российского историка, политического аналитика и профессора Валерия Соловья, если в Казахстане в результате массовых акций протеста произойдет смена власти, то Россия попытается оккупировать часть казахстанской территории. При этом он подчеркнул, что основным внешнеполитическим направлением для Кремля остается Украина.

"Если режим в Казахстане устоит, за Украину возьмутся с особым цинизмом. Если режим в Казахстане не устоит, тогда на повестку дня может встать "возвращение южной Сибири в родную гавань" (план лежит на столе). А Украина вздохнет свободно", – отметил Соловей.

В МИД РФ заявили 5 января, что Москва "внимательно следит" за событиями в Казахстане.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января  Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет

В МВД Казахстана заявили, что в ходе протестов и беспорядков погибло восемь правоохранителей.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране.

6 января полиция Казахстана сообщила о ликвидации "десятков" участников протестов, которые, по данным правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек.

Теги: Россия, Казахстан, протесты, референдум, Госдума, митинг, Единая Россия, беспорядки, Дагестан, президент, власть, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
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