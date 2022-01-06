Депутат Госдумы РФ предложил провести референдум о "воссоединении Казахстана с исторической родиной – Россией"

Президент Казахстана все свои заявления делает на русском языке, отметил Хамзаев Фото: duma.gov.ru

Хамзаев считает, что Центральная Азия – это "русская земля".

"В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической родиной – Россией. Замечу, что сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке", – написал депутат.

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По мнению российского историка, политического аналитика и профессора Валерия Соловья, если в Казахстане в результате массовых акций протеста произойдет смена власти, то Россия попытается оккупировать часть казахстанской территории. При этом он подчеркнул, что основным внешнеполитическим направлением для Кремля остается Украина.

"Если режим в Казахстане устоит, за Украину возьмутся с особым цинизмом. Если режим в Казахстане не устоит, тогда на повестку дня может встать "возвращение южной Сибири в родную гавань" (план лежит на столе). А Украина вздохнет свободно", – отметил Соловей.

В МИД РФ заявили 5 января, что Москва "внимательно следит" за событиями в Казахстане.