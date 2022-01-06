Лукашенко – гражданам Казахстана: Надо пойти, стать на колени, извиниться перед военными

Об этом Лукашенко сказал 6 января на совещании по вопросам реализации исторической политики, сообщается на сайте президента Беларуси.

"Я хочу просто обратиться от белорусов к этим (их бандитами кто-то называет, разные там люди) протестующим. Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли… Перевернуть страну – дорого потом ее будет восстанавливать, – отметил Лукашенко. – Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым (он приглашает всех, кто желает) для переговоров и выстраивания своего государства".

Прямую речь Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".