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"Ждем ввод российских сил". Украинский нардеп Шевченко приехал в Казахстан

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Шевченко назвал ОДКБ противовесом НАТО
Шевченко назвал ОДКБ противовесом НАТО
Скриншот: Евгений Шевченко / Facebook

Депутат Верховной Рады Украины, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко приехал в Казахстан и заявил, что ожидает "ввода российских сил". Об этом он написал 5 января в Facebook.

В сообщении нардеп прокомментировал смещение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана и назвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противовесом НАТО.

"Назарбаев ушел! Утром я об этом писал. Думаю, Токаев не удержит ситуацию под контролем. Не забываем, Казахстан – член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем ввод российских сил в Казахстан", – написал нардеп.

https://www.facebook.com/e.shevchenko76/posts/4758220040922365

Позже Шевченко сообщил, что ОДКБ идет "на помощь Казахстану, чтобы навести конституционный порядок".

Контекст:

2 января в Казахстане начались митинги – сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

В МВД Казахстана заявили, что в ходе протестов и беспорядков погибло восемь правоохранителей. О погибших протестующих официально не сообщалось. Но провластные СМИ, в частности, Telegram-канал агентства "КазТАГ", опубликовал видео, вероятно, с телами десятков погибших активистов.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Глава СКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что миротворцев введут "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".

В ночь на 6 января в Алматы митингующие сделали попытку захвата административных и полицейских зданий, силовики открыли огонь на поражение. По данным полиции, было ликвидировано "десятки нападавших".

Теги: Россия, НАТО, Казахстан, депутаты, ОДКБ, Евгений Шевченко, нардеп, протесты в Казахстане 2022
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