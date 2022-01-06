Секретный самолет из Нур-Султана приземлился в Дубае. Там находится недвижимость семьи Назарбаева – СМИ

Резиденции в Дубае есть у внука Назарбаева Нурали Алиева и зятя Тимура Кулибаева, а также у бывшего руководителя Комитета нацбезопасности Карима Масимова, сообщают СМИ Фото: ЕРА

В опубликованном 17 июня 2019 года расследовании Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Центра перспективных оборонных исследований C4ADS говорилось, что в Дубае находится незарегистрированная недвижимость семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По данным авторов расследования, резиденции в Дубае есть у внука Назарбаева Нурали Алиева и зятя Тимура Кулибаева, а также у бывшего руководителя Комитета нацбезопасности Карима Масимова. Сообщается, что эту недвижимость они приобрели в 2014-2015 годах.

Масимов был снят с должности главы Комитета нацбезопасности вечером 5 января. О его снятии стало известно примерно в одно время с вылетом борта E35L, пишет The Insider.

Согласно расследованию OCCRP, внук Назарбаева Алиев владеет тремя резиденциями в микрорайоне Джумейра-Бич Резиденс на побережье Персидского залива и еще одной в элитной яхтенной пристани Марина в Дубае.

Зятю Назарбаева, миллиардеру Кулибаеву принадлежат апартаменты на искусственном острове Palm Jumeirah.

Масимов является владельцем апартаментов в дубайском комплексе Executive Towers и апартаментов в районе Dubai International City, сообщают авторы расследования.

Это рядом с аэропортом, где сел борт E35L, пишет The Insider.