Парламент Кыргызстана не смог собраться для обсуждения отправки войск в Казахстан

Жапаров инициировал перед парламентом вопрос о направлении в Казахстан военных в рамках миссии ОДКБ Фото: president.kg

Заседание перенесли на 7 января.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев сказал, что в случае отправки войск в Казахстан они не будут участвовать в действиях против граждан соседней страны.

"Кыргызские миротворцы будут защищать стратегические объекты. Мы подчеркиваем, что кыргызские войска не будут участвовать в каких-либо действиях против протестующих в Казахстане", – уточнил он.

Журналисты отметили, что по конституции Кыргызстана, решение о размещении военных за пределами страны принимается голосами не менее двух третей депутатов парламента.

Кабинет министров страны обратился к гражданам с призывом отнестись с пониманием к решению направить военный контингент в Казахстан, отметило "Радио Азаттык". В правительстве отметили, что не планировали вмешиваться в ситуацию, но после призыва о помощи, поступившего от властей Казахстана, не имеют права отвергнуть его.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров после консультаций инициировал перед парламентом вопрос о направлении в Казахстан военных в рамках миссии ОДКБ.

6 января перед парламентом Кыргызстана прошел митинг против отправки военных в Казахстан, сообщило агентство EPA.