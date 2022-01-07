Парламент Кыргызстана не смог собраться для обсуждения отправки войск в Казахстан

Заседание перенесли на 7 января.
Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев сказал, что в случае отправки войск в Казахстан они не будут участвовать в действиях против граждан соседней страны.
"Кыргызские миротворцы будут защищать стратегические объекты. Мы подчеркиваем, что кыргызские войска не будут участвовать в каких-либо действиях против протестующих в Казахстане", – уточнил он.
Журналисты отметили, что по конституции Кыргызстана, решение о размещении военных за пределами страны принимается голосами не менее двух третей депутатов парламента.
Кабинет министров страны обратился к гражданам с призывом отнестись с пониманием к решению направить военный контингент в Казахстан, отметило "Радио Азаттык". В правительстве отметили, что не планировали вмешиваться в ситуацию, но после призыва о помощи, поступившего от властей Казахстана, не имеют права отвергнуть его.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров после консультаций инициировал перед парламентом вопрос о направлении в Казахстан военных в рамках миссии ОДКБ.
6 января перед парламентом Кыргызстана прошел митинг против отправки военных в Казахстан, сообщило агентство EPA.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).
В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.
Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.
В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране.
Точных данных о погибших и пострадавших людях, вышедших на протесты, власти страны не дают. 6 января полиция Казахстана сообщила о том, что были убиты "десятки" участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек.
В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов погибли 18 силовиков.