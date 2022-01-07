В Алматы по людям, стоявшим на площади, открыли огонь из автоматов. Есть убитые и раненые – СМИ

Очевидцы сообщали, что на площади Республики в Алматы "идет настоящая битва" Фото: ЕРА

Стреляли силовики в рамках "антитеррористической операции", которую объявили власти Казахстана. По информации активистов и журналистов, военные применяли оружие не только против мародеров, но и против мирных протестующих, отметило "Радио Азаттык".

Журналист ВВС news Абдужалил Абдурасулов опубликовал 6 января в Twitter видео стрельбы в Алматы.

"Вот как было сегодня ночью", – написал он.

Абдурасулов также уточнил в Twitter, что "на площади идет настоящая битва".

"Насколько я могу судить – звук выстрелов, пулеметов в дополнение к светошумовым гранатам и чему-то, что звучит как фейерверк", – отметил корреспондент ВВС.

It sounds like a real battle going on the square. From what i can tell - the sound of gunfire, machine guns in addition to stun grenades and what sounds like fireworks #Almaty #Kazakhstan — Abdujalil A (@abdujalil) January 6, 2022

ВВС news опубликовала в YouTube кадры спецоперации, на которых видно, что группы силовиков ведут огонь в сторону протестующих.

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Видео: BBC News - Русская служба / YouTube

Русская служба ВВС вечером 6 января сообщила, что бой в центре Алматы "в основном закончился, протестующие убиты или разбежались".

По словам людей, проживающих поблизости площади Республики в Алматы, были слышны также разрывы гранат. Активист Марат Турымбетов заявил, что пять человек получили ранения, сообщило hromadske.ua.