В Казахстане силовики убили 26 протестующих – власти

"В стране ликвидированы 26 преступников", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что по состоянию на утро 7 января было задержано более 3 тыс. человек.

"Все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции в республике взяты под контроль", – говорится в сообщении.

"Хабар 24" пишет также, что 18 сотрудников силовых структур погибли, 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.

По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек, около 400 госпитализированы. Входят ли силовики в это число, не уточнялось.