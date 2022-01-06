Казахские чиновники сообщили, что на юге страны проводят антитеррористическую операцию

"В результате беспорядков в области пострадало несколько административных зданий. Среди них: здание акимата, филиал партии Nur Otan и здание суда. 168 человек получили ранения. 77 из них госпитализировали в больницы", – отметили в посте.

Абдыкалыкова предупредила жителей области, которые собираются выйти из дома, что им надо иметь при себе документы. Об этом в Telegram сообщило masa.media.

Агентство "Sputnik Казахтсан" 6 января в Telegram опубликовало видео из Кызылординской области. На нем видны разгромленные здания и сожженные авто.

NUR.KZ в Telegram сообщил, что в Кызылординской области действует красный уровень террористической опасности.

По данным masa.media, в Кызылорде в ходе протестов погибли 14 человек.