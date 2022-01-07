Появилось видео сноса памятника Назарбаеву в Казахстане

Telegram-канал Mash опубликовал видео с моментом сноса памятника.

Чтобы сбросить его на землю, митингующие подогнали грузовик.

Памятник Назарбаеву был установлен в Талдыкоргане в 2016 году. Во время торжественной церемонии его открытия тогдашний аким (глава местного исполнительного органа государственной власти) Алматинской области Амандык Баталов заявил, что благодаря Назарбаеву Казахстан сделал "беспрецедентный рывок во всех сферах экономики" и стал "символом благополучия и процветания", сообщало Kokshetau Asia.

По данным KZ.Media, всего в Казахстане и за границей установлено 15 монументов, памятников или барельефов Назарбаева, также в его честь названы более 10 улиц. В частности, бюст Назарбаева есть в украинском городе Каменское Днепропетровской области, где политик учился в училище.

Назарбаев возглавлял Казахстан с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву объявил в ноябре 2021 года.