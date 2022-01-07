В НАТО призвали все стороны в Казахстане воздержаться от насилия

"НАТО разделяет серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и продолжать диалог", – написал Коломина.
Он подчеркнул, что власти должны соблюдать международные обязательства по правам человека, включая право на мирный протест.
#NATO shares the serious concern over the situation in Kazakhstan, including reports of casualties. We call on all parties to exercise restraint, refrain from violence, and pursue dialogue. Authorities must respect international HRights obligations, incl right to peaceful protest pic.twitter.com/3HrfYrybT3— Javier Colomina (@JavierColominaP) January 7, 2022
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель и сместил бывшего президента Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.
Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран организации, заявил ее генсек Станислав Зась.
Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые. 7 января государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что в результате спецопераций силовиков 6–7 января были убиты 26 митингующих, еще 18 получили ранения.
В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.
Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.