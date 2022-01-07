В НАТО призвали все стороны в Казахстане воздержаться от насилия

В НАТО подчеркнули, что власти Казахстана должны соблюдать международные обязательства по правам человека Фото: depositphotos.com

"НАТО разделяет серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и продолжать диалог", – написал Коломина.

Он подчеркнул, что власти должны соблюдать международные обязательства по правам человека, включая право на мирный протест.