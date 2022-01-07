Силы ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал Сердюков, руководивший оккупацией Крыма в 2014 году

Он отметил, что срок действия миссии в Казахстане ограничен, но не назвал конкретных дат.

По его словам, в переброске военных РФ в республику задействованы 75 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124, переброска идет круглосуточно.

В Казахстан направлены подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. По словам Конашенкова, все они "прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт".

Он сообщил, что российские военные совместно с силовиками Казахстана уже "взяли под полный контроль" аэропорт Алматы. Также они охраняют генконсульство РФ и другие объекты.

Сердюков в 2009 году стал заместителем командующего 5-й общевойсковой армией Дальневосточного военного округа. Участвовал в первой и второй чеченских войнах.

Газета "Известия" называла Сердюкова, служившего весной 2014 года первым заместителем командующего войсками Южного военного округа, "организатором блестящей операции" в Крыму. "По его указанию и при его непосредственном участии осуществлялись планирование агрессии против Украины, переброска сил вторжения на территорию Украины и их снабжение", – говорится в его досье на сайте "Миротворец". В 2017 году он был внесен в санкционный список СНБО.

Сердюкова назначили командующим ВДВ РФ 4 октября 2016 года. С апреля по сентябрь 2019 года он возглавлял группировку российских войск в Сирии.