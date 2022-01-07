Силы ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал Сердюков, руководивший оккупацией Крыма в 2014 году

Он отметил, что срок действия миссии в Казахстане ограничен, но не назвал конкретных дат.
По его словам, в переброске военных РФ в республику задействованы 75 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124, переброска идет круглосуточно.
В Казахстан направлены подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. По словам Конашенкова, все они "прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт".
Он сообщил, что российские военные совместно с силовиками Казахстана уже "взяли под полный контроль" аэропорт Алматы. Также они охраняют генконсульство РФ и другие объекты.
Сердюков в 2009 году стал заместителем командующего 5-й общевойсковой армией Дальневосточного военного округа. Участвовал в первой и второй чеченских войнах.
Газета "Известия" называла Сердюкова, служившего весной 2014 года первым заместителем командующего войсками Южного военного округа, "организатором блестящей операции" в Крыму. "По его указанию и при его непосредственном участии осуществлялись планирование агрессии против Украины, переброска сил вторжения на территорию Украины и их снабжение", – говорится в его досье на сайте "Миротворец". В 2017 году он был внесен в санкционный список СНБО.
Сердюкова назначили командующим ВДВ РФ 4 октября 2016 года. С апреля по сентябрь 2019 года он возглавлял группировку российских войск в Сирии.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.
5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель и сместил бывшего президента Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.
Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран организации, заявил ее генсек Станислав Зась.
Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые. 7 января государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что в результате спецопераций силовиков 6–7 января были убиты 26 митингующих, еще 18 получили ранения.
В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.
Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.