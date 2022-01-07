Парламент Таджикистана дал согласие на использование вооруженных сил за пределами страны

"Сегодня состоялось совместное заседание Маджлиси милли [верхняя палата] и Маджлиси намояндагон [нижняя палата] парламента Таджикистана, на котором был рассмотрен только один вопрос и дано согласие на использование вооруженных сил республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств Таджикистана", – сказано в сообщении.

Агентство не уточняет, куда отправят таджикских военных, однако Таджикистан – член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вечером 5 января совет ОДКБ по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева решил направить в Казахстан миротворческие силы.

На сайте объединенного штаба ОДКБ сказано, что миротворческие силы организации – это специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые членами ОДКБ. Для комплектования миротворческих сил государства члены организации направляют персонал в соответствии со своим национальным законодательством. Общая численность контингента – около 3600 человек.