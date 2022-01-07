Президент Казахстана разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим

Токаев: Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами Фото: ЕРА

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?! Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время", – сказал Токаев.

Он также добавил, что "силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи".