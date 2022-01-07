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ПОЛИТИКА

СБУ заявила о проверках в Украине в связи с беспорядками в Казахстане

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В СБУ заявили о вероятных провокациях со стороны РФ в связи с ситуацией в Казахстане
В СБУ заявили о вероятных провокациях со стороны РФ в связи с ситуацией в Казахстане
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины проводит ряд мер на территории страны в связи с беспорядками в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ "Украинской правде" 6 января.

Издание обратилось за комментарием в спецслужбу в связи с заявлением в Facebook правозащитницы Людмилы Козловской о том, что 6 января в Киеве неизвестные в гражданской одежде, представившиеся сотрудниками СБУ, напали на представителя штаба оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбека Тлеулиева и пришли к еще одному активисту – Элдосу Насипбекову.

https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10220834790362014

В СБУ подтвердили, что "происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана", но подчеркнули, что действовали "в рамках законодательства и функциональных обязанностей службы".

"Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам", – заявили в пресс-центре.

Так, в СБУ утверждают, что общались с Тлеулиевым вежливо и корректно, не препятствовали видеосъемке, которую вели граждане Казахстана, а также вызвали Нацполицию, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства.

В СБУ подчеркивают, что на данный момент никто из граждан Казахстана не задержан.

"Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", – добавили в СБУ.

В то же время Козловская утверждает, что после общения с представителями СБУ у активиста Тлеулиева многочисленные ушибы, четыре выбитых зуба и один зуб серьезно поврежден. Также, по ее словам, ему угрожали немедленной депортацией за ведение оппозиционной деятельности в Казахстане на территории Украины, а Насилбекова заставили написать расписку об "отказе от занятия политической деятельности в Казахстане и отсутствия претензий к действиям сотрудников СБУ". Тлеулиев написал заявление о преступлении сотрудников СБУ при поддержке адвокатов.

https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10220836385801899

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране.

Точных данных о погибших и пострадавших людях, вышедших на протесты, власти страны не дают. 6 января полиция Казахстана сообщила о том, что были убиты "десятки" участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек.

В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов погибли 18 силовиков.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих,  СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Теги: СБУ, оппозиция, Казахстан, депортация, угрозы, активист, Служба безопасности Украины, протесты в Казахстане 2022
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