СБУ заявила о проверках в Украине в связи с беспорядками в Казахстане

В СБУ заявили о вероятных провокациях со стороны РФ в связи с ситуацией в Казахстане Фото: ssu.gov.ua

Издание обратилось за комментарием в спецслужбу в связи с заявлением в Facebook правозащитницы Людмилы Козловской о том, что 6 января в Киеве неизвестные в гражданской одежде, представившиеся сотрудниками СБУ, напали на представителя штаба оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбека Тлеулиева и пришли к еще одному активисту – Элдосу Насипбекову.

В СБУ подтвердили, что "происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана", но подчеркнули, что действовали "в рамках законодательства и функциональных обязанностей службы".

"Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам", – заявили в пресс-центре.

Так, в СБУ утверждают, что общались с Тлеулиевым вежливо и корректно, не препятствовали видеосъемке, которую вели граждане Казахстана, а также вызвали Нацполицию, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства.

В СБУ подчеркивают, что на данный момент никто из граждан Казахстана не задержан.

"Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", – добавили в СБУ.

В то же время Козловская утверждает, что после общения с представителями СБУ у активиста Тлеулиева многочисленные ушибы, четыре выбитых зуба и один зуб серьезно поврежден. Также, по ее словам, ему угрожали немедленной депортацией за ведение оппозиционной деятельности в Казахстане на территории Украины, а Насилбекова заставили написать расписку об "отказе от занятия политической деятельности в Казахстане и отсутствия претензий к действиям сотрудников СБУ". Тлеулиев написал заявление о преступлении сотрудников СБУ при поддержке адвокатов.