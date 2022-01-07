В Казахстане введен критический уровень "террористической опасности". Силовикам разрешили проникать в любые помещения

На этом уровне террористической опасности спецслужбам разрешено производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать их движение. Также силовики получили контроль над переговорами и другой информацией, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые. 7 января государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что в результате спецопераций силовиков 6–7 января было убито 26 митингующих, еще 18 получили ранения.

В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.