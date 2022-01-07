"Казахстан, мы с тобой!". В Киеве прошла акция солидарности с протестующими. Видео

Участники акции выразили поддержку протестующим в Казахстане и потребовали от власти этой страны передачи власти. Они держали в руках плакаты с лозунгами "Нет – диктатуре, да – солидарности" и "Бостандык" ("Свобода"), скандировали: "Казахстан, мы с тобой, солидарность – наше оружие!"
На акции присутствовали полицейские, они не вмешивались в ход событий.
Массовые протесты против режима президента Касим-Жомарта Токаева и бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию, проходят с начала января. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет. Силовики применяли огнестрельное оружие. Официально сообщалось о смерти 26 митингующих и 18 силовиков. В страну введены войска стран Организации договора о коллективной безопасности.