"Казахстан, мы с тобой!". В Киеве прошла акция солидарности с протестующими. Видео

Участники акции выразили поддержку протестующим в Казахстане и потребовали от власти этой страны передачи власти. Они держали в руках плакаты с лозунгами "Нет – диктатуре, да – солидарности" и "Бостандык" ("Свобода"), скандировали: "Казахстан, мы с тобой, солидарность – наше оружие!"

На акции присутствовали полицейские, они не вмешивались в ход событий.