Верховный комиссар ООН по правам человека призвала освободить задержанных во время протестов в Казахстане

"Международное право ясно говорит: люди имеют право на мирный протест и свободу выражения мнений. В то же время протестующие, независимо от того, насколько они разгневаны или обижены, не должны прибегать к насилию по отношению к другим", – сказала она.

Верховный комиссар напомнила властям Казахстана, что сила должна применяться с соблюдением строгих требований необходимости и соразмерности, а боевые патроны должны использоваться силовиками только в качестве крайней меры против конкретных лиц для устранения неминуемой угрозы смерти или серьезного ранения.

"Государства действительно имеют право объявлять чрезвычайное положение при определенных ограниченных обстоятельствах, но любое отступление от прав человека подчиняется строгим требованиям необходимости и соразмерности. Некоторые права, включая право на жизнь, запрет на пытки и другое жестокое обращение, а также право не подвергаться произвольному задержанию, должны применяться при любых обстоятельствах", – отметила Бачелет.