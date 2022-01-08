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Комитет национальной безопасности Казахстана назвал провокацией сообщение о задержании племянника Назарбаева

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Казахстанский портал Orda.kz, сообщивший о задержании Абиша, позже удалил публикацию с этой информацией
Казахстанский портал Orda.kz, сообщивший о задержании Абиша, позже удалил публикацию с этой информацией
Фото: knews.kg

Комитет национальной безопасности Казахстана назвал провокацией появившуюся информацию о задержании племянника бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Об этом 7 января сообщил "Sputnik Казахстан".

"Информация о якобы задержании 7 января 2022 года в Алматы первого заместителя председателя КНБ РК Самата Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер", – заявили в ведомстве.

О задержании Абиша в Telegram сообщал казахстанский портал Orda.kz, однако позже эта публикация была удалена.

Главред издания Гульнара Бажкенова пояснила, что данная информация оказалась недостоверной.

"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять", – отметила Бажкенова.

Назарбаев последний раз появлялся на публике 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге (Россия), где проходил неформальный саммит СНГ. С момента начала протестов в Казахстане он никак не комментировал происходящее в стране.

Orda.kz сообщало со ссылкой на собственные источники, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну.

Согласно информации российского телеканала "Дождь", в Казахстане из родственников Назарбаева остается только старший брат Болат.

Одним из требований митингующих в Казахстане был полный уход Назарбаева из власти.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого 5 января его сместил нынешний глава страны Касым-Жомарт Токаев.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. 

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. 

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

В МВД Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. По состоянию на 7 января в Казахстане задержали 3811 участников массовых акций протеста, сообщило МВД страны. Власти заявили о гибели 26 протестующих. 

Токаев 7 января сообщил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Теги: Казахстан, митинг, беспорядки, Нурсултан Назарбаев, задержание, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
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