Комитет национальной безопасности Казахстана назвал провокацией сообщение о задержании племянника Назарбаева

Казахстанский портал Orda.kz, сообщивший о задержании Абиша, позже удалил публикацию с этой информацией Фото: knews.kg

"Информация о якобы задержании 7 января 2022 года в Алматы первого заместителя председателя КНБ РК Самата Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер", – заявили в ведомстве.

О задержании Абиша в Telegram сообщал казахстанский портал Orda.kz, однако позже эта публикация была удалена.

Главред издания Гульнара Бажкенова пояснила, что данная информация оказалась недостоверной.

"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять", – отметила Бажкенова.

Назарбаев последний раз появлялся на публике 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге (Россия), где проходил неформальный саммит СНГ. С момента начала протестов в Казахстане он никак не комментировал происходящее в стране.

Orda.kz сообщало со ссылкой на собственные источники, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну.

Согласно информации российского телеканала "Дождь", в Казахстане из родственников Назарбаева остается только старший брат Болат.

Одним из требований митингующих в Казахстане был полный уход Назарбаева из власти.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого 5 января его сместил нынешний глава страны Касым-Жомарт Токаев.