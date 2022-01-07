Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым. Он не появлялся на публике с начала протестов в Казахстане

Назарбаев и Лукашенко обсудили положение дел в Казахстане, отметил "Пул Первого" Фото: EPA

Отмечается, что Лукашенко и Назарбаев "подробно обсудили положение дел в Казахстане".

Назарбаев последний раз появлялся на публике 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге (Россия), где проходил неформальный саммит СНГ. С момента начала протестов в Казахстане он никак не комментировал происходящее в стране.

Казахстанское издание Orda.kz сообщало со ссылкой на собственные источники, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну.

Согласно информации российского телеканала "Дождь", в Казахстане из родственников Назарбаева остается только старший брат Болат.

Одним из требований митингующих в Казахстане был полный уход Назарбаева из власти.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого 5 января его сместил нынешний глава страны Касым-Жомарт Токаев.