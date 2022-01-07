В Бишкек из ОАЭ прилетал самолет, принадлежащий семье Назарбаева – СМИ

Согласно данным Flightradar24, судно Bombardier Global Express приземлилось в Бишкеке примерно в 22.10, а уже в 00.10 покинуло аэропорт.

Агентство писало, что Telegram-каналы публиковали скриншоты с маршрутом рейса 9H-AVA и сообщениями, что этот самолет направляется в Кыргызстан и принадлежит, по разным данным, средней дочери Назарбаева Динаре или ее мужу Тимуру Кулибаеву.

Скриншот: 24.kg

24.kg поначалу называло эти утверждения фейком, но позднее сообщило, что борт приземлился в Бишкеке.

В пресс-службе аэропорта агентству подтвердили, что такой самолет прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов и совершил посадку по заявке.

"Принадлежность воздушного судна неизвестна, он выполнял коммерческий рейс, и кто был пассажиром судна, нам неизвестно, так как в нашу компетенцию это не входит", – подчеркнули в пресс-службе.

24.kg отмечает, что в 23.10 в аэропорт из Македонии прибыл еще один самолет Bombardier Global Express, он приземлился на техническую стоянку. Чей он, неизвестно.

"Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают", – отметили в представительстве аэропорта.