В Бишкек из ОАЭ прилетал самолет, принадлежащий семье Назарбаева – СМИ

Согласно данным Flightradar24, судно Bombardier Global Express приземлилось в Бишкеке примерно в 22.10, а уже в 00.10 покинуло аэропорт.
Агентство писало, что Telegram-каналы публиковали скриншоты с маршрутом рейса 9H-AVA и сообщениями, что этот самолет направляется в Кыргызстан и принадлежит, по разным данным, средней дочери Назарбаева Динаре или ее мужу Тимуру Кулибаеву.
24.kg поначалу называло эти утверждения фейком, но позднее сообщило, что борт приземлился в Бишкеке.
В пресс-службе аэропорта агентству подтвердили, что такой самолет прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов и совершил посадку по заявке.
"Принадлежность воздушного судна неизвестна, он выполнял коммерческий рейс, и кто был пассажиром судна, нам неизвестно, так как в нашу компетенцию это не входит", – подчеркнули в пресс-службе.
24.kg отмечает, что в 23.10 в аэропорт из Македонии прибыл еще один самолет Bombardier Global Express, он приземлился на техническую стоянку. Чей он, неизвестно.
"Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают", – отметили в представительстве аэропорта.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.
Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.
В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране.
Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.
В результате беспорядков в стране, сообщали в минздраве Казахстана 6 января, пострадало более 1 тыс. человек, около 400 госпитализированы. 18 сотрудников силовых структур погибли.
По официальным данным, в результате спецопераций силовиков 6–7 января было убито 26 митингующих, еще 18 получили ранения.