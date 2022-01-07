Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря, возможно, он уехал из страны – СМИ

"Видео с этого саммита – последняя запись, на которой присутствует Назарбаев", – отметили журналисты.

Казахское издание Orda.kz сообщает со ссылкой на собственные источники, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну.

Официально информация об отъезде политика не подтверждена.

"С начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними", – отмечает издание.

Главред Orda.kz Гульнар Бажкенова также сообщила, что власти Казахстана перестали называть столицу страны Нур-Султаном в официальных сообщениях, теперь они используют слова "столица Казахстана" или просто "столица".

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул Елбасы – "лидера нации".

Одно из требований митингующих в Казахстане: "Старик, уходи" – полный уход Назарбаева из власти.