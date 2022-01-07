Власти Казахстана перестали называть столицу Нур-Султаном – СМИ

Астану переименовали в Нур-Султан в 2019 году Фото: depositphotos.com

По ее словам, теперь власти используют слова "столица Казахстана" или просто "столица".

Столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году в честь Нурсултана Назарбаева. Это было сделано по предложению нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. До этого, когда республика входила в состав СССР, был первым секретарем центрального комитета Компартии Казахстана. Назарбаев является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – "лидера нации".

Одно из требований митингующих в Казахстане, выразившееся в лозунге "Старик, уходи", – полный уход Назарбаева из власти.