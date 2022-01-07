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Экс-премьер Казахстана считает "чрезмерным" обращение Токаева в Организацию Договора о коллективной безопасности

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Страны ОДКБ собираются отправить в Казахстан 2,5 тыс. военных
Страны ОДКБ собираются отправить в Казахстан 2,5 тыс. военных
Фото: ЕРА

Ситуацию в Казахстане можно было разрешить без обращения президента Касым-Жомарта Токаева к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение премьер-министр Казахстана в 1994–1997 годах Акежан Кажегельдин выразил "Настоящему времени" в интервью, опубликованном 6 января.

"Я, конечно, не предполагал, что Токаев обратится к коллегам в ОДКБ, чтобы ему оказали миротворческую помощь. Я даже считаю, что, возможно, это чрезмерное обращение за помощью. Можно было обратиться к своему народу, в Алматы можно было сделать то же самое, что сделали в Бишкеке граждане во время последних протестов, – создать дружины и взять охрану объектов торговли и быта своими силами", – сказал он.

По словам экс-премьера, важно не это.

"Очень важно сейчас вовремя отправить этих "миротворцев" домой, потому что пребывание иностранных военных на казахской земле в весьма опасной ситуации чревато. Если вдруг эти "миротворцы" примутся разгонять мирные митинги, а таких митингов все-таки большинство (только Алматы отметилась разгулом и хаосом), это будет очень близко к более серьезным столкновениям", – объяснил Кажегельдин.

Он считает, что Казахстан может стать "центром межгосударственных конфликтов".

"Я очень надеюсь, что Токаев понимает эту ситуацию, в ближайшее время он поблагодарит своих коллег за оказанную помощь и попросит возвратить "миротворцев" в свои казармы. [...] Нельзя было приглашать миротворческие силы, потому что сегодня это похоже не на миротворчество – сегодня это похоже на международную полицейскую операцию", – подчеркнул Кажегельдин.

Контекст:

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель и сместил бывшего президента Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.

Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые. 7 января государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что в результате спецопераций силовиков 6–7 января были убиты 26 митингующих, еще 18 получили ранения.

В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Теги: Казахстан, протесты, миротворцы, президент, ОДКБ, премьер-министр, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
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