Экс-премьер Казахстана считает "чрезмерным" обращение Токаева в Организацию Договора о коллективной безопасности

"Я, конечно, не предполагал, что Токаев обратится к коллегам в ОДКБ, чтобы ему оказали миротворческую помощь. Я даже считаю, что, возможно, это чрезмерное обращение за помощью. Можно было обратиться к своему народу, в Алматы можно было сделать то же самое, что сделали в Бишкеке граждане во время последних протестов, – создать дружины и взять охрану объектов торговли и быта своими силами", – сказал он.

По словам экс-премьера, важно не это.

"Очень важно сейчас вовремя отправить этих "миротворцев" домой, потому что пребывание иностранных военных на казахской земле в весьма опасной ситуации чревато. Если вдруг эти "миротворцы" примутся разгонять мирные митинги, а таких митингов все-таки большинство (только Алматы отметилась разгулом и хаосом), это будет очень близко к более серьезным столкновениям", – объяснил Кажегельдин.

Он считает, что Казахстан может стать "центром межгосударственных конфликтов".

"Я очень надеюсь, что Токаев понимает эту ситуацию, в ближайшее время он поблагодарит своих коллег за оказанную помощь и попросит возвратить "миротворцев" в свои казармы. [...] Нельзя было приглашать миротворческие силы, потому что сегодня это похоже не на миротворчество – сегодня это похоже на международную полицейскую операцию", – подчеркнул Кажегельдин.