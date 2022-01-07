Блинкен о миротворцах ОДКБ в Казахстане: Если русские у вас дома, иногда очень трудно заставить их уйти

Об этом 7 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Госдепартамента США, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его мнению, власти Казахстана "безусловно, способны надлежащим образом реагировать на протесты, поддерживать закон и порядок", при этом не нарушая прав протестующих.

"Поэтому не понятно, почему им понадобилась помощь извне, – сказал Блинкен. – Новейшая история уже преподала нам урок: если русские находятся у вас дома, иногда очень трудно заставить их уйти".

Вечером 5 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

По мнению премьер-министра Казахстана (в 1994–1997 годах) Акежана Кажегельдина, ситуацию в стране можно было разрешить без обращения к ОДКБ. Теперь, по его словам, важно "вовремя отправить этих "миротворцев" домой".