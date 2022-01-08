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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ окружили Украину с трех сторон – The New York Times опубликовало новую карту

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Россия нарастила военные силы в оккупированном Крыму, а также у восточной и северной границ Украины
Россия нарастила военные силы в оккупированном Крыму, а также у восточной и северной границ Украины
Фото: function.mil.ru

Войска России окружили Украину с трех сторон, в том числе в районе, откуда оказывается в легкой досягаемости Киев, заявляет американское издание The New York Times. 7 января оно опубликовало карту скопления российских войск, созданную на основе данных от украинских и западных чиновников, независимых военных экспертов и спутниковых снимков.

Как отмечает издание, российские войска окружают Украину с трех сторон. На карте отмечены рода войск и их численность, указаны виды техники. По предварительным данным, в район украинской границы стянуто около 100 тыс. российских военных.

"Войска, танки и тяжелая артиллерия выдвигаются на позиции, которые угрожают расширением конфликта на востоке Украины, а также потенциально могут открыть новый фронт на северной границе Украины, ближе к столице", – утверждает издание. 

Опрошенные NYT аналитики не утверждают однозначно, что Россия намерена напасть на Украину, но подчеркивают, что Москва находится на пути к тому, чтобы создать "структуру, необходимую для масштабного вторжения".

На карте отмечены основные скопления российских войск с артиллерией, тяжелой техникой и танками. 

По информации издания, значительное количество военных РФ отправлено в северные районы недалеко от границы Украины, в частности, в Клинцы Брянской области – место, неподалеку от которого сходятся украинская, белорусская и российская границы. "Эти позиции находятся в пределах легкой досягаемости от Киева", – говорится в материале.

Другие группы расположены неподалеку от Воронежа, в районе Волгограда и у границы с оккупированными территориями на Донбассе. Также группы, включающие артиллерию, размещены в Краснодарском крае и в Крыму.

Фото: nytimes.com
Фото: nytimes.com

"В худшем для Украины случае российские войска могут вторгнуться в Украину с севера и востока и угрожать столице", – подчеркивает издание. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции в ответ на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, заявил, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, Крым, Донбасс, военные, граница, танки, Волгоград, Воронеж, артиллерия, вторжение, Краснодарский край, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, войска, границы, российские военные
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