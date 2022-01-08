Войска РФ окружили Украину с трех сторон – The New York Times опубликовало новую карту

Россия нарастила военные силы в оккупированном Крыму, а также у восточной и северной границ Украины Фото: function.mil.ru

Как отмечает издание, российские войска окружают Украину с трех сторон. На карте отмечены рода войск и их численность, указаны виды техники. По предварительным данным, в район украинской границы стянуто около 100 тыс. российских военных.

"Войска, танки и тяжелая артиллерия выдвигаются на позиции, которые угрожают расширением конфликта на востоке Украины, а также потенциально могут открыть новый фронт на северной границе Украины, ближе к столице", – утверждает издание.

Опрошенные NYT аналитики не утверждают однозначно, что Россия намерена напасть на Украину, но подчеркивают, что Москва находится на пути к тому, чтобы создать "структуру, необходимую для масштабного вторжения".

На карте отмечены основные скопления российских войск с артиллерией, тяжелой техникой и танками.

По информации издания, значительное количество военных РФ отправлено в северные районы недалеко от границы Украины, в частности, в Клинцы Брянской области – место, неподалеку от которого сходятся украинская, белорусская и российская границы. "Эти позиции находятся в пределах легкой досягаемости от Киева", – говорится в материале.

Другие группы расположены неподалеку от Воронежа, в районе Волгограда и у границы с оккупированными территориями на Донбассе. Также группы, включающие артиллерию, размещены в Краснодарском крае и в Крыму.

Фото: nytimes.com

"В худшем для Украины случае российские войска могут вторгнуться в Украину с севера и востока и угрожать столице", – подчеркивает издание.