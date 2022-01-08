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Все страны НАТО единодушны в поддержке Украины – глава МИД Канады

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Джоли пообещала, что военное вторжение РФ в Украину "будет иметь серьезные последствия"
Джоли пообещала, что военное вторжение РФ в Украину "будет иметь серьезные последствия"
Фото: EPA

Страны – члены НАТО единодушны в поддержке Украины перед возможной российской угрозой, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли. Об этом она написала в своем Twitter 8 января.

"Канада и наши союзники по НАТО едины в поддержке Украины и ее народа. Россия должна разрядить обстановку и начать конструктивный диалог", – заявила Джоли 

Она подчеркнула, что "любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, включая согласованные санкции".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции в ответ на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, заявил, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, Украина, Канада, санкции, вторжение, российская агрессия
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