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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

После аннексии Крыма Россия захватила более 4 тыс. объектов стоимостью свыше 60 млрд грн – Мамедов

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Мамедов заявил, что украинские суды по ходатайствам прокуроров арестовали имущество общей стоимостью 4,1 млрд грн
Мамедов заявил, что украинские суды по ходатайствам прокуроров арестовали имущество общей стоимостью 4,1 млрд грн
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

С февраля – марта 2014 года Россия захватила в оккупированном Крыму более 4 тыс. объектов стоимостью свыше 60,2 млрд грн. Об этом в комментарии "Крым.Реалии", который был опубликован 6 января, рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Он заявил, что украинские суды по ходатайствам прокуроров арестовали имущество общей стоимостью 4,1 млрд грн. В частности, это имущество международного детского центра "Артек", госконцерна "Массандра", "Чорноморнафтогазу" и других предприятий.

"Никто не может считаться честным приобретателем государственного и частного имущества Украины, которое было отчуждено в результате агрессии и оккупации Автономной Республики Крым", – заявил бывший замгенпрокурора.

Также Мамедов отметил, что приобретение российскими бизнесменами украинского имущества в Крыму делает их и их компании потенциальными ответчиками за ущерб, причиненный Украине аннексией РФ Крыма.

"Эти покупатели становятся ответчиками в интернациональных судах. При этом отвечать они будут в случае надлежащего судебного решения собственным имуществом и средствами. Такие действия могут привести к снижению стоимости акций публичных компаний, которые торгуются на международных биржах, если такие компании есть среди покупателей украинского имущества", – добавил он.

По словам Мамедова, должна быть продолжена работа по созданию реестра имущества государства, государственных предприятий и организаций, а также имущества частного сектора и местного самоуправления, имущества перемещенных лиц, отчужденного в результате российской аннексии Крыма.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, аннексия, Гюндуз Мамедов
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