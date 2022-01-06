После аннексии Крыма Россия захватила более 4 тыс. объектов стоимостью свыше 60 млрд грн – Мамедов

Он заявил, что украинские суды по ходатайствам прокуроров арестовали имущество общей стоимостью 4,1 млрд грн. В частности, это имущество международного детского центра "Артек", госконцерна "Массандра", "Чорноморнафтогазу" и других предприятий.

"Никто не может считаться честным приобретателем государственного и частного имущества Украины, которое было отчуждено в результате агрессии и оккупации Автономной Республики Крым", – заявил бывший замгенпрокурора.

Также Мамедов отметил, что приобретение российскими бизнесменами украинского имущества в Крыму делает их и их компании потенциальными ответчиками за ущерб, причиненный Украине аннексией РФ Крыма.

"Эти покупатели становятся ответчиками в интернациональных судах. При этом отвечать они будут в случае надлежащего судебного решения собственным имуществом и средствами. Такие действия могут привести к снижению стоимости акций публичных компаний, которые торгуются на международных биржах, если такие компании есть среди покупателей украинского имущества", – добавил он.

По словам Мамедова, должна быть продолжена работа по созданию реестра имущества государства, государственных предприятий и организаций, а также имущества частного сектора и местного самоуправления, имущества перемещенных лиц, отчужденного в результате российской аннексии Крыма.